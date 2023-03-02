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Видеообзор эффектной победы Йоханнеса Бё в спринте на 7-м этапе Кубка мира

Видеообзор эффектной победы Йоханнеса Бё в спринте на 7-м этапе Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё уверенно выиграл спринт на седьмом этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Для младшего Бё эта победа стала 70-й в карьере.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки.

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание +30,0 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 1.15,2 (1 промах).
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) + 1.17,9 (0).
5. Фабьен Клод (Франция) + 1.23,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) + 1.25,1 (2)…
14. Кентен Фийон Майе (Франция) + 1.52,0 (2).
15. Себастиан Самуэльссон (Швеция) + 1.53,6 (3).

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