«Хороший биатлон». Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на 7-м этапе Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Младший из братьев Бё выиграл спринт, опередив старшего Тарьея ровно на 30 секунд. Оба прошли гонку без промахов.
«Я провёл очень хорошую гонку как на стрельбище, так и на трассе. Я продемонстрировал действительно хороший биатлон. Я всё так же мотивирован, несмотря на успех на ЧМ. На самом деле, сегодняшний результат превзошёл мои ожидания. Когда зима проходит, ты всегда ждёшь, что это ударит по твоей форме и всё будет плохо. Но я нахожусь на стабильно высоком уровне. Сегодня меня слегка подтолкнул Тарьей. Это было весело», — приводит слова младшего Бё TV2.
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