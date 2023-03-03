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Йоханнес Бё увеличил отрыв от заболевшего Легрейда в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) стартовал седьмой этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Ранее мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Бё, тем самым упрочив своё преимущество над соотечественником Стурлой Холм Легрейдом, который пропускает этап из-за коронавируса.

Отметим, что до завершения сезона на КМ осталось 15 личных гонок из 21.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1229 балла.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 648.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 523.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 507.

7. Бенедикт Долль (Германия) – 484.

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 479.

9. Роман Рес (Германия) – 478.

10. Фабьен Клод (Франция) – 454.

11. Эмильен Жаклен (Франция) – 431.

12. Никлас Хартвег (Швейцария) – 424.