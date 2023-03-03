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Йоханнес Бё увеличил отрыв от заболевшего Легрейда в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023

Йоханнес Бё увеличил отрыв от заболевшего Легрейда в общем зачёте Кубка мира — 2022/2023
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В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) стартовал седьмой этап Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Ранее мужской спринт выиграл норвежец Йоханнес Бё, тем самым упрочив своё преимущество над соотечественником Стурлой Холм Легрейдом, который пропускает этап из-за коронавируса.

Отметим, что до завершения сезона на КМ осталось 15 личных гонок из 21.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1229 балла.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 920.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 648.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 523.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 510.
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 507.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 484.
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 479.
9. Роман Рес (Германия) – 478.
10. Фабьен Клод (Франция) – 454.
11. Эмильен Жаклен (Франция) – 431.
12. Никлас Хартвег (Швейцария) – 424.

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