Видеообзор уверенной победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на 7-м этапе Кубка мира

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) прошла мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё.

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Биатлон. Кубок мира, седьмой этап. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.25,1 (2 промаха).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 34,6 секунды (1).

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.11,0 (5).

4. Бенедикт Долль (Германия) +1.14,5 (2).

5. Фабьен Клод (Франция) +1.37,9 (4).

6. Антонен Гигонна (Франция) +1.37,9 (4).

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +1.38,3 (4).