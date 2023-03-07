«Без сложностей не обходится». Смольский — о подготовке к этапу Кубка Содружества в Тюмени

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о подготовке к заключительному этапу Кубка Содружества, который пройдёт с 9 по 12 марта в Тюмени.
«Подготовка прошла отлично. Осталось лишь несколько тренировок: сегодня тонизирующие, завтра – подводящие к стартам. На них будет немного имитации соревновательной скорости, плюс оценка огневого рубежа и гоночного круга накануне гонки.
К сожалению, и без сложностей не обходится. Дело в том, что многие спортсмены из других команд болеют. Поэтому стараемся быть в изоляции, максимально, как это возможно. Сейчас биатлонисты в хорошей форме, а это значит, что иммунитет ослаблен.
Ну, и, конечно, 8 Марта! Кто более свободен, уже занялся подготовкой к завтрашнему дню», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».
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