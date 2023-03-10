«Трусливые попытки общества Баха». Васильев — о допуске российских фехтовальщиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев не видит повода для радости после новости о том, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Думаю, что никакой тенденции нет. Это просто разовые исключения. Можно так параллель провести между теннисистами и нашими заокеанскими хоккеистами, которые играют в иностранных клубах, да и футболистами тоже. Конкретной тенденции нет. Вот если бы что-то было заявлено со стороны Международного олимпийского комитета о том, что необходимо санкции снимать с российских спортсменов. А это всё для того, чтобы прощупать почву, как будут все реагировать на то, что чуть-чуть дозволили. Это трусливые попытки со стороны общества Томаса Баха. Он олицетворяет весь этот Международный олимпийский комитет и международные федерации. Они пытаются прощупать почву. Наш президент ОКР — фехтовальщик. Может быть, с ним как-то поговорили», — сказал Васильев в интервью «РИА Новости Спорт».