Н. Шевченко сравнила лыжную подготовку биатлонистов и лыжников

Биатлонистка из Свердловской области, бывшая лыжница Наталия Шевченко, ставшая победительницей соревнований в спринте на 7,5 км в рамках чемпионата России — 2023 в Ханты-Мансийске, считает, что в последнее время биатлонисты заметно прибавили в плане лыжной подготовки.

Напомним, о переходе в биатлон Шевченко объявила весной прошлого года. В качестве причин, которые побудили её сменить вид спорта, бывшая лыжница назвала усталость от лыжных гонок и желание попробовать что-то новое.

«В последние годы биатлонисты подтянулись в плане лыжного хода. Конечно, лыжники быстрее нас, биатлонистов, но некоторые отдельные спортсмены могут бороться с ними по скорости», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.