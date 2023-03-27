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«Как-то даже попадала». Российская биатлонистка рассказала, как решила проблемы со зрением

«Как-то даже попадала». Российская биатлонистка рассказала, как решила проблемы со зрением
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21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина, которая отличается высокой скорострельностью, рассказала, как решила проблемы со зрением.

Калинина стала единственной юниоркой, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«В первом классе у меня было стопроцентное зрение, а во втором оно резко начало падать. Я никому не говорила, даже родителям почему-то боялась сказать (улыбается). Долгое время я ходила без очков, без линз. Потом я начала заниматься биатлоном, как-то стреляла и даже попадала (смеётся). Позже, когда я перешла бегать за Мордовию параллельным зачётом, тренеры как-то поняли, что я плохо вижу. Тогда меня отвели к окулисту, и мне подобрали линзы. Когда я их надела, я удивилась – мир совсем другой (улыбается). На тот момент у меня было зрение -6. Где-то в 15 лет я начала носить линзы, а буквально два года назад мне сделали лазерную коррекцию зрения», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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