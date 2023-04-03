«Нас в любом случае не допустят». Биатлонист Серохвостов — о новых рекомендациях МОК

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился мыслями о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Эмоции двоякие, конечно. Я понимаю, что нас в любом случае не допустят. Это как было с фехтованием: им разрешили ехать, но страны просто запретили допускать российских спортсменов. Пока я к этому спокойно отношусь, потому что сезон закончился и надо просто ждать декабря, может, что-то поменяется.

Конечно, хотелось бы, чтобы просто СВО закончилась, а потом уже как-то решались дела со спортом. Потому что, я думаю, в такое время никто не захочет видеть спортсмена с российским паспортом. А так, российские теннисисты, хоккеисты, велосипедисты, представляющие клубы, выступают, и всё в порядке», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.