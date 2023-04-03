Серохвостов: после гонки в Уфе у меня была судорога, откачивали нашатырём. Прикольно было

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своём состоянии после гонок в Рязани и в Уфе в рамках чемпионата России.

«Самый неприятный момент сезона – это поездка в Рязань. Сама Рязань мне понравилась, хотя, конечно, эта трасса не для меня, но там навалили снега, сделали искусственные подъёмы, со стрельбищем там всё круто, всё оборудовано для спорта. Плохие впечатления, потому что я заболел в Уфе, но пробежал спринт и будто умер – не мог ходить на тренировки, катался по часу. Пробежал, потому что у меня там были свои принципы, через которые я должен был переступить. Я был третьим, у меня была судорога, и меня откачивали нашатырём. Но нет, не пожалел, это было прикольно (улыбается). Но так на последнем круге я не умирал никогда.

А Рязань была сразу после Уфы, и я не мог отойти. Приехал в Рязань просто мертвейший, а первая гонка суперспринт – она вообще изнуряющая, бежишь квалификацию, потом финал. И мега-масс-старт – это супердлинная гонка, 15 км, тоже очень тяжело зашло. И там равнина, и надо работать все круги по этой равнине, даже отдохнуть негде. И в таком состоянии я туда приехал. Конечно, выходил на старт бороться, но на финише я осознал, что лучше надо было пропустить этот этап», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.