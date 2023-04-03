Биатлонист Серохвостов: в детстве хотел стать космонавтом

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, кем мечтал стать в детстве.
«Чем бы занимался, если бы не биатлон? Я даже не задумывался об этом. Мне больше хочется заниматься спортом. Возможно, просто занимался бы другим видом – горные лыжи, сноуборд или велоспорт. Или был бы тренером, инструктором, гидом.
В детстве на вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» отвечал – космонавтом. Но я это больше воспринимал не как работу – казалось, просто летаешь, данные записываешь. Конечно, это тяжёлая работа, надо всегда поддерживать себя в форме, постоянно делать одно и то же, как день сурка. Но когда я был маленьким, я считал это, скорее, чем-то интересным, а не работой. А так, работать я никогда не хотел (улыбается)», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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