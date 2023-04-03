«Этой зимой болел пять раз. Иммунитет не вывозил». Серохвостов — об итогах сезона

Российский биатлонист Даниил Серохвостов подвёл итоги прошедшего сезона.

«Сезон был тяжёлым, но совру, если скажу, что недоволен, скорее, доволен не в полной мере. У меня полностью оборвался подготовительный период, я много болел зимой – пять раз. Последние два раза успел заболеть в течение двух недель, то есть заболел на сборе в Сочи перед Чайковским и заболел после Чайковского уже в Ижевске. Иммунитет не вывозил, не помогал.

Если оценивать сезон по 10-балльной шкале – где-то 6-7. Если бы я был в плохой форме из-за этих летних проблем и болезней зимой и просто бегал по 30-40-м местам на Кубке России, мне было бы не так обидно, как сейчас. Например, я был четвёртым, и мне было обидно, потому что я понимаю, что даже в таком состоянии, когда такой скомканный сезон, я весь сезон бегу на одном уровне, хотя и не расту. Бывали какие-то спады, но зачастую были из-за болезней», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.