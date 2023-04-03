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«Забавно читать какие-то оскорбления». Серохвостов — об отношении к хейтерам

«Забавно читать какие-то оскорбления». Серохвостов — об отношении к хейтерам
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«В основном мне забавно читать негативные комментарии. Но иногда бывают моменты, когда ты максимально напряжён, в личной жизни происходит что-то плохое, и когда ты такое читаешь, это довольно неприятно. А когда я проигрываю, например, к этим комментариям отношусь с юмором. Даже забавно читать, когда люди пишут какие-то оскорбления или какую-то нездоровую критику, хотя, по сути, они не разбираются. Поэтому меня это и веселит, потому что они не понимают, что пишут», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Полное интервью с Даниилом Серохвостовым читайте на «Чемпионате»:

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