«Иногда он палку перегибает, я начинаю огрызаться». Серохвостов — об отношениях с тренером

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о работе и взаимоотношениях со своим тренером Артёмом Истоминым.

«Как и в том году, на тренировке мы с Артёмом Евгеньевичем Истоминым –тренер и спортсмен, а после тренировок друзья. Конечно, сейчас на нём больше ответственности: в прошлом году он был помощник, аналитик, а сейчас – главный тренер. Понятно, что ему отвечать за все результаты, он из-за этого, скорее всего, тоже волнуется. Иногда, бывает, палку перегибает, и я начинаю огрызаться, но я, в принципе, со всеми тренерами всегда огрызался, когда мне что-то не нравилось (улыбается). Но после таких моментов приходишь домой, остываешь, и вы так же общаетесь. То есть он всё понимает, и я», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.