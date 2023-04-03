«Иногда он палку перегибает, я начинаю огрызаться». Серохвостов — об отношениях с тренером

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о работе и взаимоотношениях со своим тренером Артёмом Истоминым.
«Как и в том году, на тренировке мы с Артёмом Евгеньевичем Истоминым –тренер и спортсмен, а после тренировок друзья. Конечно, сейчас на нём больше ответственности: в прошлом году он был помощник, аналитик, а сейчас – главный тренер. Понятно, что ему отвечать за все результаты, он из-за этого, скорее всего, тоже волнуется. Иногда, бывает, палку перегибает, и я начинаю огрызаться, но я, в принципе, со всеми тренерами всегда огрызался, когда мне что-то не нравилось (улыбается). Но после таких моментов приходишь домой, остываешь, и вы так же общаетесь. То есть он всё понимает, и я», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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