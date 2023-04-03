Биатлонист Максим Цветков досрочно завершил сезон-2022/2023

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в эстафете российский биатлонист Максим Цветков сообщил о досрочном завершении сезона.
«Сезон-2022/2023 для меня завершён. Спасибо большое за вашу поддержку, в этом году она была невероятно важна для меня. Было много сложностей и проблем, но, уверен, всё это решим в подготовительном этапе.
Сейчас отправляюсь домой, а 7-го числа начинается подготовка к новому сезону. Стартуем с Белокурихи, Алтай, где займёмся самым важным для меня сейчас, здоровьем.
Спасибо, «Матч ТВ» и СБР, за организацию и освещение наших стартов, для Кубка России/Кубка Содружества/чемпионата России это очень большой шаг вперёд. Надеюсь, в будущем мы сможем поднять планку ещё выше!» — написал Цветков на своей странице во «ВКонтакте».
5 и 6 апреля чемпионат России по биатлону завершится в Увате, где пройдут две заключительные марафонские гонки.
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