Никита Поршнев уверенно выиграл марафон на ЧР по биатлону, Халили — второй
Поделиться
В Увате завершился мужской марафон на 40 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержал биатлонист Никита Поршнев, допустивший три промаха на восьми огневых рубежах.
Спортсмен прошёл дистанцию за 1:56.14,5. Вторым стал представитель Москвы Карим Халили, промахнувшийся три раза. Тройку лидеров замкнул биатлонист Антон Бабиков, представляющий Республику Башкортостан.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Марафон, 40 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 1:56.14,5 (3 промаха).
2. Карим Халили (Москва) — отставание 1 минута 16,8 секунды (3).
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +1.33,7 (7).
Биатлон. Чемпионат России-2023. Уват
Мужчины. Марафон 40 км
05 апреля 2023, среда. 09:00 МСК
Окончено
1
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
1:56:14.5
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+1:16.8
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1:33.7
Завтра, 6 апреля, на чемпионате России — 2023 в Увате состоится женский марафон на 30 км. Начало гонки — в 9:00 мск.
Комментарии
- 5 апреля 2023
-
11:20
-
10:58
-
09:55
-
09:36
-
08:00
- 4 апреля 2023
-
15:34
-
11:38
-
11:14
- 3 апреля 2023
-
23:53
-
23:00
-
21:06
-
19:25
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:42
-
10:37
-
10:31
-
10:24
- 2 апреля 2023
-
22:24
-
19:33
-
18:13
-
16:50
-
15:26
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:10
-
13:49
-
13:34
Партнерский контент