Биатлонист Лукас Хофер не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время

33-летний итальянский биатлонист Лукас Хофер высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я сдаюсь последним. Однако после сезона я понял, что решение продолжать карьеру или нет буду принимать не я, а моё тело. Чтобы продолжить карьеру, я должен избавиться от физических проблем. Я приму решение не позднее мая-июня текущего года. Если пойму, что всё нормально функционирует, то продолжу карьеру. В противном случае конец моему пути в биатлоне придёт раньше, чем ожидалось», — приводит слова Хофера Fondo Italia.

Напомним, Хофер является бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане, а также призёром чемпионатов мира по биатлону.