Васильев — о попадании в санкционный список: Украина теперь всех подряд туда вносит?

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал своё попадание в санкционный список Украины.

«Я вообще не понимаю, почему попал в этот список. Это очень любопытно, за какие такие деяния. Мне в этой ситуации жалко всех спортсменов, в том числе украинских, которые подвергаются жёсткому давлению.

Если на таких, как я, вводят санкции, а ещё Акинфеев и Авербух, то что у них там происходит? Они теперь просто всех подряд туда вносят? Меня не расстраивает, что я туда попал. Я просто надеюсь, что всё встанет на свои места, а все эти списки будут аннулированы в одночасье. Очень надеюсь, что в самые короткие сроки власти одумаются и будут действовать цивилизованно, а не как в каменном веке», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.