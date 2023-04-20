Екатерина Юрлова-Перхт возглавила комиссию спортсменов СБР

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала главой комиссии спортсменов Союза биатлонистов России (СБР). Спортсменка была выбрана голосованием членов комиссии.

«Благодарю за доверие ребят из всей комиссии! Присоединяюсь к словам Виктора Викторовича Майгурова о целях формирования комиссии спортсменов в СБР. Это помощь в решении вопросов спортсменов как в спортивной, так и в социальной сфере, а также контакт комиссии спортсменов СБР с комиссией спортсменов Международного союза биатлонистов. Это новая для всех спортсменов комиссии практика в социальной сфере, но я очень надеюсь, что благодаря поддержке и рабочему контакту с СБР нас ждёт интересная и полезная работа», — приводит слова Юрловой-Перхт пресс-служба СБР.

Помимо Юрловой-Перхт, в состав комиссии вошли биатлонисты Тамара Дербушева, Эдуард Латыпов, Екатерина Носкова, Александр Поварницын, Карим Халили и Максим Цветков.