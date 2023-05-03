Бывший тренер сборной Франции — о Фуркаде: у него есть всё, чтобы преуспеть

Бывший главный тренер сборной Франции Венсан Витто поделился мнением о назначении на должность тренера сборной по физической подготовке биатлониста Симона Фуркада, а также прокомментировал свой уход с поста.

«Я проанализировал, чего мне, возможно, не хватало и как мне нужно развиваться. В этой истории каждый обязательно несёт свою долю ответственности. Но то, что он интересует меня сегодня, — это то, чему я научился за это время.

Была потребность в обновлении и переменах. Симон Фуркад теперь возьмет группу в свои руки. Я знаю, что у него есть всё необходимое оружие и все необходимые знания для этого. Он добился высокого уровня в биатлоне и имеет опыт работы с молодёжью. Он развивался, он огромный трудоголик. Я думаю, что у него есть всё, чтобы преуспеть», — приводит слова Витто французское издание Nordic Magazine.