Бывший тренер сборной Франции — о Фуркаде: у него есть всё, чтобы преуспеть

Бывший главный тренер сборной Франции Венсан Витто поделился мнением о назначении на должность тренера сборной по физической подготовке биатлониста Симона Фуркада, а также прокомментировал свой уход с поста.
«Я проанализировал, чего мне, возможно, не хватало и как мне нужно развиваться. В этой истории каждый обязательно несёт свою долю ответственности. Но то, что он интересует меня сегодня, — это то, чему я научился за это время.
Была потребность в обновлении и переменах. Симон Фуркад теперь возьмет группу в свои руки. Я знаю, что у него есть всё необходимое оружие и все необходимые знания для этого. Он добился высокого уровня в биатлоне и имеет опыт работы с молодёжью. Он развивался, он огромный трудоголик. Я думаю, что у него есть всё, чтобы преуспеть», — приводит слова Витто французское издание Nordic Magazine.
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