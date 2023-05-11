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Симон Фуркад — о проблемах Эмильена Жаклена: не все могут быть такими, как Мартен Фуркад

Симон Фуркад — о проблемах Эмильена Жаклена: не все могут быть такими, как Мартен Фуркад
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Старший тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о состоянии четырёхкратного чемпиона мира Эмильена Жаклена.

«Пока дела идут довольно хорошо. Эмильен смог сделать шаг назад. Он работает в режиме чередования отдыха и нагрузок. Эмильен способен быть сильным ментально, мы над этим работаем. Конечно, нужно смириться с некоторыми личностными особенностями, потому что не все могут быть такими, как Мартен Фуркад, но планомерная работа над разными аспектами должна принести свои плоды», — приводит слова Симона Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, Жаклен досрочно завершил сезон-2022/2023. Позже экс-тренер французской сборной Венсан Виттоз сообщил, что спортсмен находится в депрессии, чем вызвал гнев со стороны Жаклена.

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