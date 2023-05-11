Симон Фуркад — о проблемах Эмильена Жаклена: не все могут быть такими, как Мартен Фуркад
Поделиться
Старший тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о состоянии четырёхкратного чемпиона мира Эмильена Жаклена.
«Пока дела идут довольно хорошо. Эмильен смог сделать шаг назад. Он работает в режиме чередования отдыха и нагрузок. Эмильен способен быть сильным ментально, мы над этим работаем. Конечно, нужно смириться с некоторыми личностными особенностями, потому что не все могут быть такими, как Мартен Фуркад, но планомерная работа над разными аспектами должна принести свои плоды», — приводит слова Симона Фуркада Nordic Magazine.
Напомним, Жаклен досрочно завершил сезон-2022/2023. Позже экс-тренер французской сборной Венсан Виттоз сообщил, что спортсмен находится в депрессии, чем вызвал гнев со стороны Жаклена.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
10:52
- 10 мая 2023
-
12:40
-
09:32
- 9 мая 2023
-
16:37
-
13:00
-
12:11
-
11:38
- 7 мая 2023
-
12:25
-
09:41
- 6 мая 2023
-
17:32
-
14:27
- 5 мая 2023
-
17:52
-
17:39
-
16:59
-
15:31
-
15:20
-
15:08
-
11:00
-
10:52
-
10:25
- 4 мая 2023
-
19:57
-
19:11
-
13:53
- 3 мая 2023
-
21:25
-
20:24
-
20:17
-
16:06
-
15:50
-
15:42
-
13:28
-
11:19
-
10:12
-
09:32
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:33
Партнерский контент