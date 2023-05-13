Биатлонистка Ульяна Нигматуллина будет представлять Тюменскую область в новом сезоне
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Главный тренер команды Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что биатлонистка Ульяна Нигматуллина, ранее представлявшая сборную Удмуртской Республики, будет выступать за тюменскую команду.
«Переход согласован, в следующем сезоне она будет представлять Тюменскую область», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».
Напомним, Нигматуллина пропустила прошлый сезон из-за беременности. В феврале 2023 года биатлонистка стала мамой. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 28-летняя Нигматуллина заработала 285 очков и заняла 25-е место в общем зачёте. Спортсменка является двукратным призёром Олимпийских игр 2022 в года в Пекине. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.
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