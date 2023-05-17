Бреза-Буше, пропустившая сезон из-за рождения ребёнка, вернётся к тренировкам
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2022 года и призёр Олимпиады 2018 года Жюстин Бреза-Буше возобновит тренировки в составе национальной команды в августе 2023 года.
Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за рождения ребёнка. Сейчас Бреза-Буше тренируется индивидуально, а к сборной Франции присоединится перед лыжероллерным фестивалем Blink в начале августа.
«Я стараюсь проводить максимум времени с дочерью в эти первые месяцы, но с нетерпением жду возможности присоединиться к девочкам, чтобы тягаться с ними на тренировках», — приводит слова Бреза-Буше Le Dauphine Libere.
Напомним, в сентябре 2022 года Бреза-Буше сообщила о беременности и пропуске сезона, а в феврале 2023 года рассказала, что родила дочку.
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