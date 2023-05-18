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Объявлен состав сборной Франции на сезон – 2023/2024

Объявлен состав сборной Франции на сезон – 2023/2024
Жюстин Бреза-Буше.
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Французская федерация лыжных видов спорта объявила состав национальной команды по биатлону на сезон – 2023/2024.

В него вошли мужчины Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Эмильен Клод и Оскар Ломбардо; женщины Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо, Лу Жанмонно, Жулия Симон, Пола Боте и Жилон Гигонна.

При этом Ломбардо, Боте, Эмильен Клод и Жилон Гигонна входят в команду B, а остальные биатлонисты считаются частью команды A. Наставником мужской сборной Франции остаётся Симон Фуркад, а женской Сирил Бурде.

Кубок мира по биатлону – 2023/2024 стартует 25 ноября в шведском Эстерсунде. Чемпионат мира пройдёт в следующем году в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля.

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