Антон Бабиков раскрыл, что ответил СБР на новость о непопадании в сборную России

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал ситуацию вокруг потери некоторыми биатлонистами мест в сборной (что касается и Бабикова).

«Я читал интервью тренера Брагина, что 20 апреля они что-то приняли в чате в WhatsApp. Бумагами легко заткнуть спортсменов. Просто сказать, что у нас есть критерии, ты их не выполнил, так что молчи. Мне так и сказали. Я ответил: «Рад, что у вас есть 15 спортсменов сильнее меня. Пусть они тренируются в сборной». Придёт зима, у меня хватит мотивации доказать вам, что я не 16-й. Спортсмены ничего сделать не могут, они переживают так же, как мы переживали за Шукаловича (бывший аналитик сборной). Ещё добавилась к этому такая демотивация, как отсутствие поддержки», — сказал Бабиков в эфире ТВ-программы «Громко».