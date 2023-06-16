«Не повторяйте в домашних условиях». Бабиков и Логинов — в новом видео с Цветковым

Российские биатлонисты Александр Логинов и Антон Бабиков, не вошедшие в сборную России на централизованную подготовку, поделились новым видеороликом в своём телеграм-канале «Союз Двух Биатлонистов». Спортсмены с юмором рассказали, что к ним приехал Максим Цветков, который неделю назад проводил самостоятельный сбор в Дёмино (Ярославская область).
Данное видео доступно в телеграм-канале «Союз Двух Биатлонистов».
Подписчики оценили появление Цветкова в телеграме Бабикова и Логинова: «Мои любимые, все в сборе!», «Три товарища вместе», «Отличный рецепт!», «Люблю людей с чувством юмора», «Здесь всегда не хватало Макса».
В отличие от Антона Бабикова и Александра Логинова, Максим Цветков вошёл в состав сборной России: он тренируется в группе Сергея Башкирова.
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