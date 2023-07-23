Жулия Симон пропустит сборы национальной команды Франции в Норвегии
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Французская биатлонистка, обладательница Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2022/2023 Жулия Симон пропустит сборы национальной команды в Норвегии, которые пройдут с 25 июля по 6 августа, сообщает Nordic Magazine.
Французская сборная проведёт тренировочные сборы в Лиллехаммере и Санднесе, после чего выступит на фестивале Blink. Олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, в феврале текущего года ставшая мамой, пропустит часть сборов национальной команды в Норвегии.
Напомним, в отношении Симон ведётся расследование по делу о мошенничестве с кредитными картами. Одну из жалоб на Симон написала Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Жулия Симон обвинения в мошенничестве отвергает.
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