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Жулия Симон пропустит сборы национальной команды Франции в Норвегии

Жулия Симон пропустит сборы национальной команды Франции в Норвегии
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Французская биатлонистка, обладательница Кубка мира в общем зачёте по итогам сезона-2022/2023 Жулия Симон пропустит сборы национальной команды в Норвегии, которые пройдут с 25 июля по 6 августа, сообщает Nordic Magazine.

Французская сборная проведёт тренировочные сборы в Лиллехаммере и Санднесе, после чего выступит на фестивале Blink. Олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше, в феврале текущего года ставшая мамой, пропустит часть сборов национальной команды в Норвегии.

Напомним, в отношении Симон ведётся расследование по делу о мошенничестве с кредитными картами. Одну из жалоб на Симон написала Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Жулия Симон обвинения в мошенничестве отвергает.

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