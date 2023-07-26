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«Это распоряжение президента». Глава СБР — о спорном месте проведения Спартакиады учащихся

«Это распоряжение президента». Глава СБР — о спорном месте проведения Спартакиады учащихся
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение о проведении Спартакиады учащихся в Сочи.

«СБР не может перенести Спартакиаду учащихся России, потому что не является её организатором. Место проведения турнира – спортивные объекты Олимпийских игр в Сочи 2014 года – определено распоряжением президента России правительству страны, поэтому организация этих соревнований находится целиком в компетенции Министерства спорта. СБР предложил в качестве альтернативы Саранск, но на сегодняшний день исходим из того, что соревнования биатлонистов и лыжников пройдут на высоте Красной Поляны.

Напомню, что последние международные старты по биатлону, в которых участвовали наши юниоры, состоялись именно в среднегорье. Это было юниорское первенство мира 2022 года в американском Солджер-Холлоу, высота 1695 м, там же проходили Олимпийские игры в 2002-м. Так что корень проблемы не в высоте, а в надлежащей к ней подготовке. Поэтому вместе с Минспорта рекомендуем нашим региональным федерациям провести перед Спартакиадой учащихся подготовительный сбор в среднегорье.

«Газпром-Курорт» даже в высокий туристический сезон предоставляет нам места на «Лауре» по специальному пониженному спортивному тарифу на проживание, за что ему огромное спасибо, и за последние пару дней ещё несколько федераций запланировали там предсоревновательные сборы», — сказал Майгуров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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