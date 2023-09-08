«Я аллергик, сейчас опухну». Серохвостова во время интервью укусила оса

Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпион России в спринте биатлонист Даниил Серохвостов дал интервью с объяснением своего отсутствия в соревновательной программе Кубка Содружества в Сочи. Во время телевизионной съёмки Серохвостова укусила оса. «Я аллергик, сейчас опухну! Умереть не хватало ещё. Пока не умирал», — немедленно отреагировал спортсмен в эфире «Матч ТВ» и, смеясь, продолжил отвечать на вопросы.

Своё отсутствие на старте Даниил объяснил болезнью. Спортсмен даже на пять дней спускался вниз, чтобы вне условий среднегорья болезнь прошла легче. Также Серохвостов отметил, что до сих пор восстанавливается от кишечного отравления, которое произошло в июне.

По поводу перспектив старта на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени спортсмен ответил неопределённо. «Будем отталкиваться от состояния здоровья и тренировочной формы», — сказал Серохвостов «Матч ТВ».