Нигматуллина — о 14-м месте в пасьюте: очень устала после спринта, отвыкла от всего

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсменка допустила пять промахов и заняла 14-е место.

«Очень устала после спринта. Чувствую себя не так, как это было после ухода в отпуск. Забываются многие моменты в стрельбе. Например, сегодня мы пристрелялись в туман, побежали в яркое солнце. И я забыла об одном моменте, который нужно было скорректировать. За этот сезон пока не было такого опыта. Думаю, постепенно с помощью соревнований вспомню весь свой опыт и на чемпионате России исправлю все ошибки. Отвыкла от всего. Особенно не получается ускориться на последнем круге. Раньше это было моей сильной стороной, а сейчас её нет.

Эти старты я планировала сделать подготовительными, контрольными. Я была готова к более плохому результату. Получила от соревнований позитивные эмоции. Я не оперирую цифрами, не ставлю задачи на сезон, а на каждый старт отдельно. Мы обсуждаем, что выполнить, на что обратить внимание в стрельбе. Каждый раз заново обговариваем раскладку на гонку», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.