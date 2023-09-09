Ульяна Нигматуллина не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи
Поделиться
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина сообщила, что не выступит в масс-старте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи.
«Пока мы решили, что двух гонок в Сочи мне достаточно. Я хорошо проработалась и пропущу масс-старт ради чемпионата России», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
Напомним, Нигматуллина заняла десятое место в спринте и стал 14-й в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Биатлонистка пропустила весь прошлый сезон из-за беременности. В феврале 2023 года Нигматуллина родила дочь.
Женский масс-старт на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи состоится завтра, 10 сентября.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
16:07
-
15:27
-
15:22
-
14:33
-
12:46
-
12:29
-
12:17
-
11:39
- 8 сентября 2023
-
20:24
-
13:40
- 7 сентября 2023
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:20
-
14:09
-
14:03
-
13:32
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
00:56
- 6 сентября 2023
-
22:20
-
21:12
-
19:32
-
19:24
-
18:13
-
15:28
-
14:38
-
14:32
-
12:06
Партнерский контент