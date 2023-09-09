Ульяна Нигматуллина не выступит в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина сообщила, что не выступит в масс-старте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи.

«Пока мы решили, что двух гонок в Сочи мне достаточно. Я хорошо проработалась и пропущу масс-старт ради чемпионата России», — передаёт слова Нигматуллиной корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Нигматуллина заняла десятое место в спринте и стал 14-й в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи. Биатлонистка пропустила весь прошлый сезон из-за беременности. В феврале 2023 года Нигматуллина родила дочь.

Женский масс-старт на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи состоится завтра, 10 сентября.