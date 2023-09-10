Ульяна Нигматуллина: сейчас мне рано на Кубок мира

Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила возможность возвращения россиян на Кубок мира.

«В прошлом году я даже не думала об отсутствии россиян на Кубке мира. У меня были другие заботы. А сейчас мне и рано туда. Надеюсь, что в следующем сезоне всё восстановится», — сказала Нигматуллина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Нигматуллина пропустила прошлый сезон в связи с беременностью. В феврале текущего года спортсменка стала мамой.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.