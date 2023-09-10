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Нигматуллина: было немножко страшновато называть дочь таким необычным именем

Нигматуллина: было немножко страшновато называть дочь таким необычным именем
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина рассказала, по каким критериям выбирала имя для своей дочери.

«Имя дочери очень понравилось по звучанию. Айна — это актуально, оно международное, короткое и лёгкое. Мне было немножко страшновато называть таким необычным именем дочь. Но Ильшат (супруг) был уверен в этом имени. Мы оба были рады.

Я планирую максимально возить её на все старты и сборы. Буду видеть её. Мне кажется, в моих путешествиях она развивается, приспосабливается к сложным перелётам, переездам в разных условиях. Возможно, это её даже закалит. В будущем она может стать как биатлонисткой, так и художником или музыкантом», — сказала Нигматуллина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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