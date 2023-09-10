Гореева — о победе в масс-старте: ещё на пристрелке знала, что всё получится

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Ещё на пристрелке почувствовала, что гонка будет удачной. Было хорошее самочувствие и достаточно хорошая стрельба на пристрелке. Я понимала, как работать с этим ветром, и поэтому я сразу знала, что всё получится. Но два промаха на стойке, конечно, лишние. Первая установка всегда коварная. Я подумала, что там не должно быть ветра, и отключилась, ушла в гонку, не была на стрельбе. Это было ошибкой, как и в гонке преследования», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2 промаха).

2. Наталия Шевченко (Россия) — отставание 29,8 секунды (3).

3. Виктория Сливко (Россия) +40,3 (1).