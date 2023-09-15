Серохвостов оценил свою форму на 1,5 из 10 перед стартом чемпионата России по биатлону

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свою физическую форму на 1,5 из 10 перед стартом чемпионата России по биатлону, который пройдёт с 16 по 19 сентября на стадионе «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

«Да, я выступлю на чемпионате России в Тюмени: пробегу спринт и, если попаду, эстафету. Если оценивать состояние по десятибалльной шкале, то, наверное, на полтора из десяти, судя по сегодняшней работе. Но, надеюсь, завтра будет побольше сил, хорошо высплюсь, поем и покажу тот уровень, на котором сейчас нахожусь», — приводит слова Серохвостова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Серохвостов выиграл серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по биатлону.