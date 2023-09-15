Матвей Елисеев: спринт на летнем ЧР-2023 не побегу, а поползу

Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что примет участие в мужском спринте на летнем чемпионате России по биатлону — 2023 в Тюмени.

«Конечно, побегу гонку. Только не побегу, а поползу. Я вполне серьёзно говорю, поскольку Эдику Латыпову от полутора минут проиграю. Особых изменений в плане здоровья нет», — сказал Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, летний чемпионат России по биатлону — 2023 начнётся завтра, 16 сентября. Ранее биатлонист Александр Поварницын сообщил, что не выступит в спринте, так как не восстановился после болезни. Мужская спринтерская гонка на летнем ЧР-2023 пройдёт завтра и начнётся в 9:00 мск. Начало женского спринта запланировано на 12:00 мск.