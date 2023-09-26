Резцова: выезжать за границу — не самоцель, нужно бороться там за самые высокие места
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова рассказала о своих задачах при выступлении на международных соревнованиях.
«Пока у меня нет выбора, как и у других российских биатлонистов. Но цели, разумеется, самые большие. Когда нас допустят, я планирую быть готовой выступать на международных стартах. Но в данный момент что есть, то есть. Для начала нужно показать, на что я способна в России. Нужно не просто так выезжать за границу – это не самоцель, – а бороться там за самые высокие места», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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