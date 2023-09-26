Алексей Слепов приостановит работу в сборной Санкт-Петербурга из-за дисквалификации

В Федерации биатлона Санкт-Петербурга рассказали, что биатлонист Алексей Слепов приостановит свою работу в тренерском штабе сборной Санкт-Петербурга после продления срока дисквалификации.

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Слепова на 24 месяца за допинг. До этого организация отменила решение об отстранении спортсмена на год, принятое Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«Алексей Слепов работает в сборной Санкт-Петербурга, тренирует юных биатлонистов. Дисквалификация предполагает запрет на любую спортивную деятельность, поэтому по закону он должен будет приостановить работу, в том числе с детьми. Дисквалификация — всеобъемлющее наказание», — приводит слова представителя пресс-службы Федерации биатлона Санкт-Петербурга ТАСС.