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Динара Алимбекова-Смольская сфотографировалась с новорождённым сыном, стоя на лыжероллерах

Динара Алимбекова-Смольская сфотографировалась с новорождённым сыном, стоя на лыжероллерах
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях пост в честь Дня матери.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

«Бесконечное счастье быть твоей мамой, сыночек! Спасибо, что показываешь, насколько сильно можно любить. С праздником, мамочки! Нам по силам всё что угодно с нашими ангелочками! Ну и когда поддержка в лице Антона и наших бабушек, дедушек рядом», — подписала фото Алимбекова-Смольская.

Напомним, 28 сентября Алимбекова-Смольская и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский стали родителями. У пары родился первенец – сын. Динара приступила к тренировочному процессу уже через 10 дней после родов.

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