Истомин: мы не ждали, что Серохвостов будет феерить и обыгрывать лучших лыжников страны

Тренер сборной России Артём Истомин оценил выступления своих подопечных на контрольной тренировке сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег».

Напомним, лучшей среди биатлонисток стала Елизавета Каплина, финишировавшая второй в гонке с раздельным стартом на 5 км, у мужчин — Даниил Серохвостов, занявший шестое место в той же дисциплине на 10 км.

«Спортсменам нужно было отработать правильно технико-тактически и сохранять мощность по всей дистанции, не уходить в частоту. Эти гонки стали для нас одним из этапов тренировок, потому что проделанный объём работы сейчас нужно переводить в скорость, готовиться к сезону. Дистанция для этого как раз подходящая.

С задачей не все справились, поскольку на всех по-разному влияет тренировочный объём, а «стравливать» его ещё рано. Не все оказались готовы выложиться по всей дистанции, кому-то не хватило мощности до финиша, в итоге «слили» финишный отрезок, на котором всё и решалось. До последнего километра Алина Кудисова и Ксения Довгая, например, боролись за тройку, на этом отрезке не смогли додержать скорость и мощность.

Катя Носкова традиционно начало сезона сильно проводит, хотя ей ещё нужно объём переварить и восстановиться, видно было, что именно объём подгружал. Когда объём будем постепенно снижать, это даст прибавку в скорости за счёт более быстрого восстановления. Она провела хорошую гонку, но до наших главных стартов ещё далеко.

Лиза Каплина в октябре переболела и пропустила много тренировок. Сейчас мы стараемся не форсировать её подготовку. Сразу дали ей понять, что придётся разгоняться через старты, через гонки, что она и делает.

Даниил Серохвостов показал отличную дистанционную скорость, хорошо отработал финишный отрезок. Понятно, что лыжники были посильнее, но проигрыш всего в 30 секунд победителю в том состоянии, в котором Даниил сейчас находится, хороший результат. Даже лыжные тренеры отметили, что Серохвостов очень хорошо провёл гонку. Мы и не ждали, что он будет феерить и обыгрывать лучших лыжников страны», — приводит слова Истомина пресс-служба СБР.