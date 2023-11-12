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Серохвостов — о турнире с лыжниками: если бы бежал Халили, думаю, он выиграл бы

Серохвостов — о турнире с лыжниками: если бы бежал Халили, думаю, он выиграл бы
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24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своём выступлении на контрольной тренировке сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег». Он занял шестое место, среди прочих обогнав Ивана Якимушкина и Артёма Мальцева.

«Это же начало сезона. Они, может быть, ещё сильнее подгружены. Я на это внимания не обращаю. У меня свои цели и задачи были. Из всех биатлонистов я самый слабый. Бежал бы Карим (Халили), думаю, он бы выиграл. Он в хорошей форме. Карим не бежал, чтобы форму не форсировать. Он очень сосредоточен на 2 миллионах (речь о Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который пройдёт 18 и 19 ноября в Ханты Мансийске. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

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