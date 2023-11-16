Серохвостов: российских биатлонистов никуда не пустят. Кто нам позволит с оружием ехать?

24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов выразил мнение, что биатлонистов из России точно не допустят на международные соревнования. Спортсмен также признался, что не уверен, что сможет дождаться следующих Олимпийских игр, так как ему нравится проводить подготовку, когда есть конечная цель.

«Почему считаю, что больше не будет шанса поехать на Олимпиаду? Ну а кто нам позволит с оружием за границу ехать? Думаю, российских биатлонистов точно никуда не пустят. Не знаю, смогу ли прождать ещё семь лет. Мне нравится готовиться, когда есть цель. А когда выступаешь на контрольных тренировках…

Я не хочу воспринимать биатлон как работу. Понимаю, что Минспорт сейчас делает всё возможное, чтобы спортсмены не теряли мотивацию, очень это ценю, но призовые для меня реально не первостепенны. Иногда мне вообще кажется, что, уйдя из спорта, вполне можно хорошо зарабатывать, если вложишь столько же сил в любую другую профессию. Помню, в конце сезона катался на сноуборде, общался с ребятами-инструкторами, которые буквально полгода этому обучались, и был удивлён, что они зарабатывают не сильно меньше, чем мы, спортсмены», — приводит слова Серохвостова «RT на русском».