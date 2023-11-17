Даниил Серохвостов пропустит этап Кубка Международной лиги клубного биатлона из-за болезни

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит первый этап открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023», который состоится 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмен не выступит на предстоящих соревнованиях из-за болезни. Также Кубок Международной лиги клубного биатлона пропускают биатлонисты группы тренера Михаила Шашилова, которые находятся на сборах в Тюмени.

Напомним, завтра, 18 ноября, на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона пройдут гонки с общего старта у мужчин и женщин. Во второй день соревнований состоятся гонки преследования. Победитель каждой гонки получит по 1 млн рублей, серебряный и бронзовый призёры – 500 и 250 тысяч соответственно.