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«Любитель обыграл профиков». Серохвостов отреагировал на победу Халили на Кубке МЛКБ

«Любитель обыграл профиков». Серохвостов отреагировал на победу Халили на Кубке МЛКБ
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24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов шутливо отреагировал на победу друга, бронзового призёра Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах, россиянина Карима Халили в масс-старте в рамках первого, дебютного этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023»

«Карим! Любитель обыграл профиков», — написал Серохвостов в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлон, 1-й этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, масс-старт, 15 км

1. Карим Халили — 38.52,7 (0 промахов).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 1,1 секунды (1).
3. Никита Лобастов (Беларусь) + 30,4 (1).
4. Антон Бабиков +36,6 (4).
5. Виктор Плицев + 39,2 (2).
6. Кирилл Стрельцов + 50,4 (2).

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