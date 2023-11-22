Стало известно, какое имя Динара и Антон Смольские дали сыну

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская раскрыла, как она и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский назвали первенца. Они выбрали имя Сафрон. Это в социальных сетях раскрыла Динара.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Напомним, об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. В начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов состоялась в начале октября. А в середине июня появилась новость о беременности Динары.

Первенец пары Сафрон появился на свет 28 сентября. Стоит отметить, что Алимбекова-Смольская приступила к тренировочному процессу уже через 10 дней после родов.