Александр Поварницын: вообще не жалею, что ушёл из сборной России

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал об особенностях самостоятельной подготовки к сезону. Спортсмен подчеркнул, что не жалеет о решении уйти из сборной России.

Поварницын работал в группе тренера Юрия Каминского, однако летом ушёл на самоподготовку с биатлонистами Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. Спортсмены занимаются по планам Дмитрия Шукаловича.

«Вообще не жалею, что сделал такой выбор и ушёл из сборной. Мне такой формат очень нравится. Конечно, не хватает того, что тренера нет рядом на постоянной основе. Чтобы исправить технические ошибки, их постоянно нужно контролировать. Над этим много приходится работать самому и тратить много своих ресурсов. Мы всё делаем сами, замещая многие другие позиции в команде, но на самом деле это не такой огромный труд, как кажется», — приводит слова Поварницына «Матч ТВ».