Даниил Серохвостов выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что примет участие в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024, который пройдёт в Ханты-Мансийске.

«Сейчас со здоровьем всё отлично. Побегу на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске смешанную эстафету, ну и личные гонки уже на следующем этапе соревнований. Сегодня тренировался больше всех? Я случайно выключил часы и забыл, сколько катался (улыбается)», — сказал Серохвостов в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, Серохвостов пропустил этап региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023», который прошёл 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске, из-за болезни. Первый этап Кубка России по биатлону пройдёт с 25 по 26 ноября.