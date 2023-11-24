Бабиков объяснил, почему Йоханнес Бё не самый популярный спортсмен в Норвегии

Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете Антон Бабиков высказался о том, почему пятикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Бё не является самым популярным спортсменом в своей стране.

«Знаю, что в Норвегии с Йоханнесом Бё по популярности соперничают Вархольм (опережает Йоханнеса по опросам на полтора процента), Карлсен, Холанд. Но, учитывая популярность лыжного спорта, думаю, Йоханнес там узнаваем везде. Носили бы Йоханнеса на руках в России? Наверное.

Тем не менее у Вархольма есть мировой рекорд. Когда в дисциплине есть мировой рекорд, это уже немножко другое. Всё-таки в биатлоне нет мировых рекордов, а есть только количество медалей, каких-то регалий. Йоханнес, несмотря на всё его величие, не побивал мировых рекордов. Поэтому, думаю, ему не обидны эти полтора процента. Он вполне довольствуется тем, что имеет», — приводит слова спортсмена «Биатлон в Okko».

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