Бабиков назвал биатлониста, который будет феерить в конце сезона на Кубке мира

Российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года, назвал спортсмена, который будет феерить в конце сезона на Кубке мира.

«Кто будет феерить в конце сезона? Йоханнес Бё. У мужчин всё, к сожалению или к счастью, очевидно. Во-первых, Йоханнес уже показывал, что для него джетлаг, для него высоты заокеанские и перелёты вообще несущественны. Он приезжал и показывал там невероятные скорости. Я думаю, что ничего не мешает ему сделать это и в этом году. Тем более если он хорошо пройдёт по сезону и у него будут ещё амбиции для того, чтобы показывать достойные гонки на Кубке мира и продолжать свои какие-то отрывы в погоне за количеством побед в сравнении с Фуркадом и Бьорндаленом. Если всё будет так, он поедет туда и будет там во всеоружии, я уверен», — приводит слова Бабикова «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.