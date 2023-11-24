Бабиков: имена Фуркада и Бьорндалена звучнее, чем у Йоханнеса Бё

Российский биатлонист Антон Бабиков, чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, рассказал, почему считает, что имена пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада и восьмикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Уле-Эйнара Бьорндалена звучнее для биатлона, чем имя пятикратного победителя Олимпиад норвежца Йоханнеса Бё.

«Для меня лично в принципе громкость рупоров в те и другие времена была абсолютно разной. То есть то, насколько бы сейчас Йоханнес ни был звездой, уже сложно сделать настолько громко, как было во времена Фуркада. Тогда был абсолютный расцвет и социальных сетей, и прочего, и мы это даже застали немножко. А для Фуркада так вообще, то есть смена лидера настолько мощная, такая гегемония на протяжении многих сезонов ещё никому не удавалась в нулевых годах.

Что уж говорить про Бьорндалена. Бьорндален – это вообще целая эпоха. Тут можно его личные какие-то достижения разложить на до 2000-х, до 2010-го и прочее. То есть он совсем другая величина именно в масштабе истории.

Те имена звучнее, чем у Йоханнеса, конечно, но просто, может, потому, что они уже более завершённо выглядят. То есть Йоханнес ещё не поставил точку, и поэтому его история ещё выглядит немножко незаконченной. Надеюсь, что он ещё поставит какие-то восклицательные знаки», — цитирует Бабикова «Биатлон в Okko».

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